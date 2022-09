Güterzugunfall am Bahnhof Seelze Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Notfall Lokführer bei Zugunfall auf Rangierbahnhof verletzt Von dpa | 07.09.2022, 20:59 Uhr

Bei einem Zugunfall auf dem Rangierbahnhof in Seelze bei Hannover ist am Mittwoch ein Lokführer verletzt worden. Der 27-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden, wie die Polizei später mitteilte.