Wintersport Loipen im Oberharz werden bald gespurt Von dpa | 09.12.2022, 16:07 Uhr

Im länderübergreifenden Nationalpark Harz in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wird alles für die Rodler, Skifahrer und Winterwanderer vorbereitet. Da es im Oberharz bereits geschneit habe und weiterer Schnee angekündigt ist, werde aktuell das Spuren der Langlaufloipen angegangen, teilte die Nationalparkverwaltung am Freitag in Wernigerode mit. Die von Braunlage und Wernigerode bereitgestellten Spurgeräte seien einsatzbereit und sollen bald in den Hochlagen unterwegs sein, hieß es.