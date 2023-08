Klima Löschflugzeuge unterstützen bei Waldbrandbekämpfung Von dpa | 22.08.2023, 14:37 Uhr | Update vor 28 Min. Waldbrände in Griechenland Foto: Achilleas Chiras/AP/dpa/Archivbild up-down up-down

Löschflugzeuge aus Niedersachsen sollen bei der Bekämpfung der Waldbrände in Griechenland helfen. Die beiden Maschinen sind am Dienstagmorgen vom Flughafen Braunschweig-Wolfsburg gestartet und sollen am frühen Abend in Griechenland eintreffen, wie das Innenministerium in Hannover mitteilte. Auf dem Weg sind demnach Tankstopps in Österreich und Montenegro vorgesehen.