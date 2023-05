Steuerfahnder Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Finanzen Lob für Steuerfahnder: 1,3 Milliarden Mehreinnahmen erzielt Von dpa | 08.05.2023, 14:38 Uhr

Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere hat bei einem Besuch des Finanzamtes für Fahndung und Strafsachen in Hannover die landesweite Bedeutung der Steuerfahndung hervorgehoben. In ganz Niedersachsen hätten Fahndungsprüferinnen und -prüfer in den vergangenen fünf Jahren 10.500 Prüfungen unternommen, die zu etwa 1,3 Milliarden Euro mehr Einnahmen geführt hätten. „Die Zahlen belegen eindrucksvoll, wie erfolgreich Niedersachsen in diesem Bereich ist“, sagte der Grünen-Politiker am Montag.