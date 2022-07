ARCHIV - Am zukünftigen Anleger für das FSRUs findet der erste Rammschlag statt. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt up-down up-down Flüssigerdgas LNG-Terminal Wilhelmshaven: Unterlagen sind einsehbar Von dpa | 15.07.2022, 07:40 Uhr

LNG-Terminals sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu mehr Unabhängigkeit von russischem Gas. In Wilhelmshaven soll die erste Anlage in Deutschland entstehen. Der nächste Schritt auf dem Weg dorthin steht an.