Polizei FOTO: Robert Michael Heidekreis LKW-Unfall auf A7: Teilsperrung Von dpa | 23.03.2022, 06:05 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein Lkw ist in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 7 im Heidekreis in eine Leitplanke gefahren und hat für eine Teilsperrung gesorgt. Der Fahrer blieb bei dem Verkehrsunfall zwischen Soltau Süd und Bad Fallingbostel-Dorfmark unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.