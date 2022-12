Lkw und Kleintransporter prallen zusammen Foto: ---/Kreisfeuerwehr Nienburg/Wese up-down up-down Nienburg/Weser Lkw und Kleintransporter prallen zusammen: Ein Fahrer stirbt Von dpa | 09.12.2022, 05:00 Uhr

Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Lkw in der Samtgemeinde Weser-Aue ist einer der beiden Fahrer ums Leben gekommen. Die Fahrerseite des Kleintransporters sei fast völlig zerstört worden und der 56-jährige Fahrer eingeklemmt gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann starb am Donnerstagnachmittag noch an der Unfallstelle in Marklohe (Landkreis Nienburg/Weser). Die Fahrerkabine des Lkw wurde demnach ebenfalls stark beschädigt, der 55-jährige Fahrer konnte sie jedoch selbst verlassen. Er wurde mit leichten Verletzungen und unter Schock stehend in ein Krankenhaus gebracht.