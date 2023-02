Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Lkw kracht gegen umgekippten Baum auf A7 Von dpa | 01.02.2023, 21:51 Uhr

Ein umgefallener Baum auf der A7 bei Hildesheim hat während eines Gewitters für einen Unfall mit einem Lkw gesorgt. Der 61-jährige Fahrer war am Mittwochnachmittag mit dem Sattelzug unterwegs, als zwischen der Anschlussstelle Derneburg und der Rastanlage Hildesheimer Börde ein Baum vor ihm auf die Fahrbahn fiel, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das Fahrzeug fuhr frontal dagegen, der Baum zerbrach in viele Teile und verteilte sich auf allen drei Fahrstreifen.