Ein Unfall zweier Lkw hat am Freitag auf der A7 in Richtung Kassel eine lange Sperrung verursacht. Voraussichtlich bis zum Abend müsse der Verkehr aus Norden an der Anschlussstelle Laatzen abgeleitet werden, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Grund dafür seien andauende Aufräumarbeiten - aus einem der Lkw-Anhänger habe sich Instantkaffee auf allen drei Fahrspuren verteilt.