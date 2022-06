ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Cloppenburg Lkw-Fahrer fährt auf Wohnmobil: Fünf Verletzte Von dpa | 03.06.2022, 06:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) auf der Autobahn 1 sind fünf Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines Lkws wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Er fuhr am Donnerstagabend nahezu ungebremst auf ein Wohnmobil, das am Stauende stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Wohnmobil vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn geschoben.