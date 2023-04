Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Lkw fährt auf Auto auf: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 22.04.2023, 10:11 Uhr

Ein Lkw ist am Freitag in Hannover Vahrenheide auf ein Auto aufgefahren. Die beiden Insassen des Autos wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wegen des Verdachts auf eine Wirbelsäulenverletzung musste der Fahrer liegend aus dem Auto befreit und in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist.