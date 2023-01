Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Nach Fällen in Berlin LKA Niedersachsen warnt vor Einbrüchen mit Salpetersäure Von dpa | 04.01.2023, 14:45 Uhr

Nach Einbrüchen mit ätzender Salpetersäure in Großstädten wie Berlin hat das Landeskriminalamt Niedersachsen vor möglichen vergleichbaren Fällen in dem Bundesland gewarnt. Diese neue Form des Einbruchs habe es in Niedersachsen bislang zwar nicht gegeben, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Es müsse aber mit derartigen Fällen gerechnet werden. Das Landeskriminalamt riet, bei auffälligen Verfärbungen an der Wohnungs- oder Haustür vor allem rund um die Türschlösser den Kontakt mit der Flüssigkeit zu meiden, Dämpfe nicht einzuatmen, sich bei Atemwegs- oder Augenreizungen, Husten oder tränenden Augen in Sicherheit zu bringen und die Polizei zu rufen.