Nach dreimonatigen Ermittlungen hat die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen und des Zollfahndungsamtes Hannover einen 38 Jahre alter Hannoveraner nach diversen Drogenfunden festgenommen. Ihm wird die Beteiligung an der Einfuhr und dem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in großen Mengen vorgeworfen, so auch die Beteiligung an einem Rauschgiftgeschäft mit mehreren 100 Kilogramm Marihuana im Februar 2021, wie das LKA am Mittwoch mitteilte. Der Beschuldigte soll auch einen kryptierten Messenger-Dienst genutzt haben.