Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) FOTO: Julian Stratenschulte Pressekonferenz des Krisenstabs Live: Corona in Niedersachsen - wie ist der Stand? Wie geht es weiter? Von Benjamin Beutler | 08.03.2022, 12:36 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in Niedersachsen. Welche Auswirkungen hatten die letzten Lockerungen in Diskos, Clubs und Bars? Diese und weitere Fragen beantwortet der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung am Dienstag in der Pressekonferenz, die sie hier im Livestream verfolgen können.