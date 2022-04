Der Corona-Krisenstab um die stellvertretende Leiterin Claudia Schröder klärt über die Corona-Lage auf. (Archivfoto) FOTO: dpa/Ole Spata Nach Wegfall der Maskenpflicht Live: Krisenstab informiert über Corona-Lage in Niedersachsen Von Benjamin Beutler | 05.04.2022, 12:42 Uhr

In der Landespressekonferenz am Dienstag informiert der Corona-Krisenstab über die aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen. Die Pressekonferenz können Sie hier im Livestream verfolgen.