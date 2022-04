Bodo Ramelow FOTO: Martin Schutt Parteien Linke: Sondervermögen für Energiewende statt für Bundeswehr Von dpa | 07.04.2022, 23:07 Uhr | Update vor 11 Min.

Die vier Bundesländer mit linker Regierungsbeteiligung stellen sich gegen das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr und fordern die 100 Milliarden Euro stattdessen für die Energiewende. Damit sollten unter anderem der öffentliche Nahverkehr sowie das Energiesparen in Gebäuden und im Haushalt gefördert werden. Die Position formulierten Regierungsvertreter der Linken in Thüringen, Bremen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag gemeinsam.