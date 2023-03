Landesparteitag Linke Niedersachsen Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Parteitag Linke in Niedersachsen hat neue Doppelspitze Von dpa | 11.03.2023, 18:12 Uhr

Die Linke in Niedersachsen hat nach dem erneuten Verpassen des Landtags eine neue Doppelspitze. Bei einem Parteitag am Samstag in Hannover wurden Franziska Junker und Thorben Peters als Vorsitzende gewählt. Junker erhielt 74,2 Prozent der Stimmen, Peters bekam 82,1 Prozent. Als dritter Kandidat war Olaf Steggewentz unterlegen. Die bisherigen Vorsitzenden Heidi Reichinnek und Lars Leopold waren nicht erneut angetreten.