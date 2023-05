Kristina Vogt Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down Bremen Linke für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen Von dpa | 25.05.2023, 21:34 Uhr

Nach der Landtagswahl in Bremen hat sich die Linke für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen ausgesprochen. Das entschieden die Delegierten während eines außerordentlichen Landesparteitags am Donnerstag in Bremen.