Wahlen Linke erwartet Fortsetzung von Rot-Grün-Rot in Bremen Von dpa | 15.05.2023, 13:23 Uhr

Die Linke hofft nach ihrem Wahlerfolg in Bremen auf eine weitere Regierungsbeteiligung im Land und auf Rückenwind bundesweit. „Es ist ein Grund zur Freude für die gesamte Partei“, sagte der Bundesvorsitzende Martin Schirdewan am Montag in Berlin. Die Bremer Spitzenkandidatin Kristina Vogt zeigte sich zuversichtlich, dass die Wahlsiegerin SPD das Bündnis mit Grünen und Linken fortsetzen werde.