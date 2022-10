Christian Lindner Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Bundesregierung Lindner warnt vor Zerstörung der wirtschaftlichen Basis Von dpa | 21.10.2022, 13:54 Uhr

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat vor einer Zerstörung der wirtschaftlichen Basis Deutschlands durch die hohen Energiepreise gewarnt. „Der von Putin ausgehende Energiekrieg darf nicht dazu führen, dass das, was in unserem Land über Jahrzehnte aufgebaut worden ist, auch an gesunden Strukturen im Mittelstand und Handwerk, dass das zerstört wird“, sagte der FDP-Vorsitzende am Freitag am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover.