Christian Lindner Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down FDP-Bundesvorsitzender Lindner kritisiert Bremer Regierung für Klimaschutzpaket Von dpa | 08.05.2023, 20:32 Uhr

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner hat auf einem Wahlkampfauftritt in Bremen das milliardenschwere Klimaschutzpaket des rot-grün-roten Bremer Senats kritisiert. „Hier in Bremen wird jetzt der Klimawandel zu einer Generalkrise über die nächsten Jahre und Jahrzehnte erklärt, um die Schuldenbremse zu umgehen“, sagte der Bundesfinanzminister am Montag. „Ich mache mir da große Sorgen, denn am Ende sind Schulden Schulden. Den Zinsen ist es egal, weshalb die Schulden aufgenommen worden sind.“