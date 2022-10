Christian Lindner Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesfinanzminister Lindner: Entlastungspaket ist starkes Signal gegen Putin Von dpa | 06.10.2022, 20:10 Uhr

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das geplante 200-Milliarden-Euro Entlastungspaket als ein starkes Signal gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnet. Der Krieg gegen die Ukraine sei auch ein Energiekrieg gegen Deutschland mit dem Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu beschädigen. „Es ist ein großes Programm, aber dieses Land ist dazu in der Lage, es sich zu leisten“, sagte der Politiker am Donnerstag bei einer FDP-Wahlveranstaltung in Osnabrück.