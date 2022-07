PRODUKTION - Windenergieanlagen stehen auf einem Feld. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Energie Lies: Windkraftprojekte müssen zügiger umgesetzt werden Von dpa | 04.07.2022, 15:38 Uhr

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) pocht auf eine schnellere Umsetzung bei Windkraftprojekten. Bereits genehmigte, aber mit Klagen verbundene Projekte müssten jetzt sehr zügig umgesetzt werden, sagte Lies am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Diese würden weder in Landschafts- noch in Naturschutzgebieten liegen.