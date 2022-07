ARCHIV - Ein Wolf steht in einem Gehege. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Thissen up-down up-down Umweltminister Lies sieht Grundlage für einfacheren Abschuss von Wölfen Von dpa | 14.07.2022, 13:28 Uhr

Landesumweltminister Olaf Lies hält es aufgrund einer neuen Studie für möglich, den Abschuss von einzelnen Wölfen rechtlich zu vereinfachen. Die von seinem Ministerium in Auftrag gegebene wissenschaftliche Untersuchung der Universität für Bodenkunde in Wien zur Wolfspopulation zeige, dass sich der Wolf unter den gegenwärtigen Bedingungen bis 2030 in Niedersachsen und in Deutschland in allen potenziellen Lebensräumen niedergelassen haben werde.