Olaf Lies (SPD) Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Lies setzt auf Solaranlagen-Produktion in Niedersachsen Von dpa | 25.02.2023, 11:58 Uhr

Wirtschaftsminister Olaf Lies will die Produktion von Solaranlagen in Niedersachsen ansiedeln und schließt eine staatliche Beteiligung nicht aus. „Unser Ziel ist es, eigene Solar-Produktionskapazitäten in Niedersachsen aufzubauen. Das prüfen wir gerade“, sagte der SPD-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Die Kapazitäten müssten im Gigawattbereich liegen, damit das Projekt wirtschaftlich sinnvoll sei. Ziel sei, die Importabhängigkeit von chinesischen Solarmodul-Herstellern zu verringern.