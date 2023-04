Olaf Lies Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Nahverkehr Lies: Kommunen sollen Strecken für Bahnreaktivierung nennen Von dpa | 11.04.2023, 18:40 Uhr

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies hat an die Kommunen appelliert, weitere mögliche Strecken für eine Bahnreaktivierung zu nennen. Diese sollten bis Mitte Mai an die Landesnahverkehrsgesellschaft gemeldet werden, sagte der SPD-Politiker in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung.