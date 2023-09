Wirtschaftsminister Lies fordert mehr Tempo bei Brückensanierungen Von dpa | 21.09.2023, 14:20 Uhr | Update vor 17 Min. Olaf Lies Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down

Niedersachsen steht nach Angaben von Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies in den kommenden Jahren vor gewaltigen Aufgaben bei der Sanierung und dem Ersatzbau von Straßen und Straßenbrücken. In Niedersachsen gebe es auf Bundes- und Landesstraßen 4800 Brücken, 3200 von ihnen seien vor 1985 gebaut worden und damit 40 Jahre und älter, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag beim Niedersächsischen Straßenbautag 2023 des Baugewerbeverbandes Niedersachsen und des Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen in Osnabrück.