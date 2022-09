Niedersachsens Umweltminister Lies im Waldbrandgebiet Foto: Matthias Bein/dpa/Archivbild up-down up-down Waldbrand Lies: Diskussion über Nationalpark-Staatsvertrag ist unnötig Von dpa | 07.09.2022, 17:07 Uhr

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hält nichts von einer Debatte um den Staatsvertrag über den Nationalpark Harz infolge des Waldbrandes am Brocken. Der SPD-Politiker nannte die Diskussion um eine mögliche Aufkündigung des Staatsvertrages zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt in einer Mitteilung des Umweltministeriums in Hannover am Mittwoch „unnötig“. Der Nationalpark Harz liegt auf niedersächsischem und sachsen-anhaltischem Gebiet.