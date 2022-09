Niedersachsens Umweltminister Lies im Waldbrandgebiet Foto: Matthias Bein/dpa up-down up-down Harz Lies bei Waldbrand: Arbeitskreis soll Maßnahmen beraten Von dpa | 06.09.2022, 15:26 Uhr

In der Debatte um Konsequenzen aus dem Waldbrand am Brocken im Nationalpark Harz hat sich Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies für rasche Präventionsmaßnahmen in Abstimmung mit der Nationalparkverwaltung ausgesprochen. Wo ein Waldbrandrisiko bestehe, habe der Schutz von Menschen Priorität vor dem Naturschutz, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch am Dienstag an der Einsatzstelle bei Braunlage. „Da, wo es notwendig ist, weil ein Risiko besteht, da müssen wir entsprechend handeln und da geht die Sicherheit der Menschen immer vor.“