Der in Zahlungsschwierigkeiten steckende Pralinenhersteller Leysieffer kann vorerst weiter produzieren und seine Filialen wieder öffnen. Mit der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zum Insolvenzgeld sei für die kommenden drei Monate die Zahlung der Gehälter und Löhne gesichert, teilten das Unternehmen und der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Meyer am Dienstag mit. Das Unternehmen hatte wegen Liquiditätsproblemen in der vergangenen Woche einen Insolvenzantrag gestellt. Erst im Frühjahr 2020 war der Traditionsbetrieb nach einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung neu gestartet.