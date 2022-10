Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Kindergärten LEV schickt Sechs-Punkte-Papier an SPD und Grüne Von dpa | 20.10.2022, 12:45 Uhr

Die Landeselternvertretung (LEV) der niedersächsischen Tagesstätten hat in einem Sechs-Punkte-Papier Forderungen an die SPD und die Grünen gestellt. Die LEV fordert unter anderem Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung, die über bisherige Vorhaben hinausgehen, heißt es unter anderem in dem Schreiben, das die zwei Parteien am Mittwochabend erhalten haben. Die beiden Parteien wollen in der kommenden Woche offiziell in die Verhandlungen für eine Regierungskoalition in Niedersachsen einsteigen.