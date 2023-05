Leuchtturm Roter Sand Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Standortsuche Leuchtturm „Roter Sand“ soll in Küstennähe umziehen Von dpa | 03.05.2023, 13:57 Uhr

Der Leuchtturm „Roter Sand“ soll von seinem Standort in der Nordsee in absehbarer Zukunft in Küstennähe umziehen. Der Bund prüfe, welcher neue Standort für das bekannte Seezeichen geeignet sei, sagte Steffen Skudelny, Vorstand bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, am Mittwoch bei einer Online-Veranstaltung. Ein Gutachten von 2019 hatte das fast 140 Jahre alte maritime Bauwerk vor Bremerhaven als so marode eingestuft, dass die Standsicherheit auf Dauer in Gefahr ist. Die technische Sachlage sei ernüchternd, betonte Skudelny.