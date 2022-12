Ariane 5 Foto: Arianespace/dpa up-down up-down Raumfahrt Produktion wichtiger Ariane-5-Teile in Bremen endet Von dpa | 16.12.2022, 17:20 Uhr

Mehr als 25 Jahre lang wurde ein wichtiger Bestandteil der Trägerrakete Ariane 5 in Bremen gefertigt. Am Freitag feierte der Hersteller das symbolische Ende der Fertigung. An dem Standort wird bereits eine Stufe der Ariane 6 produziert.