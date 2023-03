Lesen lernen Foto: Arno Burgi/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Leseförderung Lesepreis geht an zwei Einrichtungen in Hannover und Bremen Von dpa | 08.03.2023, 06:01 Uhr

Der Förderverein Kinderzirkus Giovanni aus Hannover hat beim Deutschen Lesepreis 2023 den ersten Platz in der Kategorie „Herausragendes kommunales Engagement“ belegt. Das Kinderliteraturfestival im Zirkuszelt, „Salto Wortale“, stelle als interdisziplinäres, bundesweites Netzwerk sinnerfassendes Lesen und die spielerische Auseinandersetzung mit Geschichten in den Mittelpunkt, teilte eine Sprecherin der Stiftung Lesen mit. Die Schülerinnen und Schüler fänden nach einer Lesung im Zirkuszelt in Workshops einen kreativen Zugang zu Literatur. Der Förderverein Kinderzirkus Giovanni kooperiert bei dem Projekt mit dem Verein Friedrich-Bödecker-Kreis Niedersachsen und der Landeshauptstadt Hannover.