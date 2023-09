Leute Lena Meyer-Landrut nach Reitunfall „deutlich geerdeter“ Von dpa | 06.09.2023, 12:50 Uhr | Update vor 28 Min. Sängerin Lena Meyer-Landrut Foto: Joerg Carstensen/dpa/Archivbild up-down up-down

Seit ihrem Reitunfall ist Lena Meyer-Landrut nach eigenen Angaben „deutlich geerdeter“. „Man kann sich gar nicht bewegen“, sagte die aus Hannover stammende Sängerin (32) am Mittwoch in dem SWR3-Podcast „1 plus 1“. „Man kann vor allem nicht aufstehen, hinsetzen, bücken, irgendwelche Sachen aufheben und es ist alles so beschwerlich und nicht schön.“