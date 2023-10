Wilhelmshaven Leitung für zweites LNG-Terminal fertiggestellt Von dpa | 04.10.2023, 13:12 Uhr | Update vor 1 Std. LNG-Terminalschiff Foto: Lars Penning/dpa/Archivbild up-down up-down

Eine Erdgasleitung zur Anbindung des zweiten geplanten LNG-Terminals in Wilhelmshaven an das Gasnetz ist fertiggestellt. Die rund zwei Kilometer lange Wilhelmshaven-Anbindungsleitung 2 (WAL 2) soll auch für den Transport von Wasserstoff geeignet sein, wie der Gasnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE) mit Sitz in Essen am Mittwoch mitteilte.