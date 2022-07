ARCHIV - Der leitende Kriminaldirektor des Landeskriminalamts Niedersachsen, Christian Zahel. Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild FOTO: Ole Spata up-down up-down Personalien Leitender Kriminaldirektor beim LKA geht in den Ruhestand Von dpa | 15.07.2022, 12:43 Uhr

Der leitende Kriminaldirektor des Landeskriminalamts Niedersachsen, Christian Zahel, geht in den Ruhestand. Mit ihm gehe ein ausgewiesener Fachmann und bundesweit hoch anerkannter Experte für schwere und organisierte Kriminalität, sagte LKA-Präsident Friedo de Vries am Freitag. Der 60-Jährige habe die Arbeit des Landeskriminalamts, aber auch die der Polizei Niedersachsen in den vergangenen Jahren mitgeprägt. Über zwölf Jahre lang habe er die Abteilung für Analyse und Ermittlung geleitet. Am Freitag wurde Zahel offiziell aus dem Dienst verabschiedet, Ende Juli wird er in den Ruhestand versetzt.