Atomausstieg in Deutschland - Kernkraftwerk Emsland Foto: Lars Klemmer/dpa up-down up-down Umweltministerium Leistung von AKW Emsland wird am Abend zurückgefahren Von dpa | 15.04.2023, 14:51 Uhr

Bevor das Atomkraftwerk Emsland endgültig abgeschaltet wird, soll die Leistung am Samstagabend nach Angaben des niedersächsischen Umweltministeriums Stück für Stück zurückgefahren werden. „Nach derzeitigem Kenntnisstand und Abstimmung mit dem Lastverteiler wird am Abend damit begonnen, die Leistung der Atomanlage im Emsland um 10 MW pro Minute abzusenken und die Turbine kaltgefahren“, teilte das Ministerium am Samstagnachmittag mit. Die Abkürzung MW steht dabei für Megawatt.