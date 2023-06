Gerd-Peter Münden Foto: Ole Spata/dpa up-down up-down Berufungsprozess Leihmutterschaft: Erneuter Gerichtserfolg für Domkantor Von dpa | 27.06.2023, 15:50 Uhr

Im Streit um die Entlassung des Domkantors Gerd-Peter Münden aus Braunschweig hat der Kirchenmusiker vor Gericht einen weiteren Erfolg erzielt. Die Kündigung sei unwirksam, sagte ein Sprecher des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen am Dienstag. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Braunschweig war in Hannover in Berufung gegangen, nachdem das Arbeitsgericht Braunschweig den Rauswurf für unwirksam erklärt und eine Weiterbeschäftigung bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens verlangt hatte.