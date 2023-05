Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Bremen Leiche: Staatsanwaltschaft legt Revision gegen Urteil ein Von dpa | 26.05.2023, 13:35 Uhr

Gegen das Urteil im Mordprozess um die zerstückelte Leiche einer Frau hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Das teilte ein Sprecher am Freitag mit. Das Landgericht Bremen hatte am Dienstag einen 47-jährigen Mann aus Bremerhaven wegen Mordes an seiner Ehefrau zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Als Mordmerkmal erkannte es Heimtücke.