Niedersachsens Gymnasiallehrer fordern deutlich mehr Investitionen zur Bewältigung des Lehrermangels. „Wir sind mitten drin in der Bildungskatastrophe, und es wird immer schlimmer“, sagte der Landesvorsitzende des Philologenverbands (PHVN), Christoph Rabbow, am Dienstag in Hannover. Landesweit fehlten schon heute Tausende Lehrkräfte. „Es ist wirklich so, dass wir einen ganz eklatanten Lehrkräftemangel haben.“ Allein mit Quereinsteigern seien die Lücken auch nicht zu schließen.