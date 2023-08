Post von Kultusministerin Hamburg Niedersachsen: Helfen Pensionäre gegen den Lehrermangel? Von Lars Laue | 16.08.2023, 16:35 Uhr Niedersachsen will Lehrer, die kurz vor der Pension stehen, ermuntern, weiterhin zu unterrichten. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down

Am Donnerstag geht die Schule in Niedersachsen nach den Sommerferien wieder los. Kultusministerin Julia Willie Hamburg hat dabei eine große Sorge: den Lehrermangel. So will die Grünen-Politikerin gegensteuern.