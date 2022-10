Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Demonstration in Hannover Lehrer fordern Ende der Personalnot an Schulen Von dpa | 05.10.2022, 18:46 Uhr

Rund 1500 Schulbeschäftigte haben am Mittwoch in Hannover vor der Staatskanzlei gegen die Personalnot an niedersächsischen Schulen demonstriert. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte zum Protestzug durch die Landeshauptstadt aufgerufen, damit die nächste Regierung diesen Missstand unmittelbar nach der Landtagswahl am Sonntag angeht. Am „Unesco-Welttag der Lehrerin und des Lehrers“ erinnerte die Bildungsgewerkschaft daran, dass in den Schulen mindestens 10.000 Beschäftigte fehlen - neben Lehrkräften Tarifbeschäftigte mit pädagogischen, therapeutischen und technischen Berufen oder in der Sozialarbeit. Auch an den Hochschulen und in der Erwachsenenbildung seien die Personallücken unhaltbar.