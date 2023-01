Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Leere Mülltonne verletzt Jugendlichen Von dpa | 08.01.2023, 12:11 Uhr

Ein 15-jähriger Jugendlicher mit Kopfhörer, ein Entsorgungsfahrzeug und eine leere Mülltonne - das sind die Zutaten eines kuriosen Unfalls im Kreis Friesland. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, leerte das Fahrzeug Mülltonnen entlang einer Straße in Schortens. Der Junge war dort zu Fuß unterwegs. Als das Fahrzeug eine geleerte Tonne wieder absetzte, prallte der Jugendliche dagegen, stürzte und verletzte sich. Sein Kopfhörer wurde beschädigt. Der Junge kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall vom vergangenen Dienstag wegen fahrlässiger Körperverletzung; beschuldigt ist der Fahrer des Müllwagens.