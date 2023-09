Visselhövede Leer stehendes Haus brennt nieder Von dpa | 19.09.2023, 15:07 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein leer stehendes Einfamilienhaus im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist von einem Feuer zerstört worden. Als die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag am Einsatzort in Visselhövede eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Zwischendecken des zweigeschossigen Hauses waren eingestürzt. Die Flammen drohten auf ein bewohntes Mehrfamilienhaus überzugreifen. Die Einsatzkräfte verhinderten dies jedoch.