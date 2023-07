Sebastian Lechner (CDU) Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Internet Lechner: Breitbandausbau statt Landeswohnungsgesellschaft Von dpa | 31.07.2023, 13:51 Uhr | Update vor 57 Min.

CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner hält es für falsch, dass der Breitbandausbau in Niedersachsen nicht mehr mit Geld des Landes gefördert werden soll. Er würde Geld eher in schnelleres Internet investieren als in die Landeswohnungsgesellschaft. Auch bei eingeschränkten Haushaltsmitteln müsse die Digitalisierung voranschreiten, sagte Lechner am Montag.