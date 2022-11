Glücksatlas 2022 Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild up-down up-down Glücksatlas Lebenszufriedenheit in Niedersachsen und Bremen gestiegen Von dpa | 08.11.2022, 13:57 Uhr

Die allgemeine Lebenszufriedenheit der Menschen in Niedersachsen und Bremen ist 2022 wieder gestiegen, nachdem sie in den ersten beiden Jahren der Corona-Pandemie gesunken war. Sie liegt allerdings immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten „SKL Glücksatlas 2022“ hervorgeht.