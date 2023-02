Justiz Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Lebenslange Haft für Mord an Ex-Freundin rechtskräftig Von dpa | 28.02.2023, 14:33 Uhr

Das Urteil zu lebenslanger Haft für einen Mann aus Hannover wegen Mordes an seiner Ex-Freundin ist rechtskräftig. Der 6. Strafsenat hat die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Dienstag mitteilte. Das Landgericht Göttingen hatte den damals 44-Jährigen im Juni 2022 verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte am 25. August 2021 seine ehemalige Freundin erwürgte.