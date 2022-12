Strafprozess Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Verden Lebenslang gefordert im Doppelmord-Prozess in Fischerhude Von dpa | 21.12.2022, 14:23 Uhr

Wegen des Doppelmordes in Fischerhude von Ende Dezember 2021 hat die Staatsanwaltschaft Verden eine lebenslange Haft für den 65-jährigen Angeklagten gefordert. Auch in einem Fall von versuchtem Mord plädierte Staatsanwältin Annette Marquardt am Dienstag am Landgericht Verden auf lebenslang. „Insgesamt ist eine Gesamtstrafe zu verhängen, die lebenslang heißt“, sagte sie. Zugleich solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden, um eine vorzeitige Entlassung des Angeklagten zu verhindern (Az 10 Ks 146 Js 61163).