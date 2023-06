Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Lebenslang für 79-Jährigen wegen Mordes an Ehefrau Von dpa | 07.06.2023, 13:48 Uhr

Weil er seine kranke Ehefrau ermordet hat, ist ein 79-Jähriger aus Lachendorf im Landkreis Celle zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. „Ihre Ehefrau wollte nicht sterben. Für das, was da passiert ist, haben wir keinerlei Verständnis“, sagte der Vorsitzende Richter Franz Kompisch in der Urteilsbegründung am Mittwoch im Landgericht Lüneburg.